Eto’o et le “Dieu Mbappé” qui remplacera Ronaldo et Messi

Samuel Eto’o, légendaire attaquant camerounais, est un fan déclaré du PSG. L’ancien du FC Barcelone a déjà approuvé une possible arrivée de Sergio Ramos chez les Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à La Nacion, il a été interrogé sur les deux extraterrestres du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour lui, ce sont des Dieux et quand ils arrêteront le football, Kylian Mbappé prendra la succession. “Cristiano est un autre Dieu. Avec Messi, ce sont les joueurs qui marquent le football actuel à travers des performances énormes. Mais un autre Dieu arrivera quand Messi et Cristiano se lasseront de nous donner ces joies, assure Eto’o. Ce nouveau Dieu sera Kylian Mbappé.“