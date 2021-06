Eto’o : “Espérons que Sergio Ramos vienne au PSG”

Ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar, star mondiale impliquée dans “Generation Amazing”, et fan déclaré du PSG, Samuel Eto’o se dit très favorable à une signature de Sergio Ramos (35 ans) à Paris, le défenseur central quittant le Real Madrid, libre de contrat. En revanche, le Camerounais ne veut pas envisager un départ de Kylian Mbappé. “Est-ce que Mbappé va signer au Real ? Je ne sais pas, mais je suis un supporter du PSG. Tu es fixé comme ça. Ramos à Paris ? Espérons que Sergio vienne au PSG. Si je pouvais le signer pour le Barça, je le signerais aussi. S’il venait au PSG, je serais heureux et je sais que cela nous aiderait à gagner la Ligue des champions, avec laquelle on a du mal”, explique l’ancien attaquant star au journal AS.