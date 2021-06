Malgré un bon temps de jeu cette saison (40 matches), Mitchel Bakker aurait des envies d’ailleurs. Avec le retour de Juan Bernat, le latéral gauche néerlandais devrait beaucoup moins être sur le terrain la saison prochaine. Ce dernier a fait savoir qu’il souhaitait jouer régulièrement lors de l’exercice 2021-2022 et cela se passera sûrement par un départ des Rouge & Bleu. Il y a quelques jours, on parlait d’un intérêt de la Juventus Turin pour lui. Ce dimanche, le Corriere dello Sport fait un point sur ce dossier et évoque un improbable échange avec le milieu de terrain brésilien, Arthur. Le quotidien reste flou sur les conditions de ce possible échange.

Une proposition improbable sachant que les valeurs des deux joueurs ne sont pas du tout égales. Pour le Brésilien, Transfermarkt – spécialiste de ce sujet – estime son prix à 40 millions d’euros. Mitchel Bakker est lui évalué à 10 millions d’euros. Le Corriere parle aussi de possible prêt ou encore d’une offre financière plus Bakker. Il explique également que c’est le PSG qui aurait proposé ce montage. Bref, un dossier qui semble totalement tiré par les cheveux.