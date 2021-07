[Euro] L’Espagne s’impose face à la Suisse (1-1, 3 t.a.b à 1) et se qualifie pour les demi-finales

Les quarts de finale de l’Euro 2020 débutaient ce vendredi avec la rencontre entre la Suisse et l’Espagne. Victorieuse de la France lors du tour précédent, la Nati avait pour objectif de s’offrir le champion d’Europe 2012. En face, l’Espagne restait sur deux rencontres prolifiques en buts (5-0 face à la Slovaquie et 5-3 contre la Croatie) et pouvait compter sur la bonne forme du Parisien, Pablo Sarabia.

Dans un match assez poussif, la Roja a ouvert le score grâce à une reprise de volée de Jordi Alba déviée dans ses propres buts par Denis Zakaria (1-0, 8e). Dans un premier acte assez pauvre, l’Espagne est rentrée aux vestiaires avec ce léger avantage au score. En seconde période, la Roja a continué avec sa possession de balle stérile. Mais la Suisse et Xherdan Shaqiri ont parfaitement profité d’une maladresse défensive de la Roja pour égaliser (1-1, 68e). Par la suite, les Suisses ont été réduits à dix suite à un tacle trop appuyé de Remo Freuler (77e). Incapables de se départager lors du temps réglementaire, les deux équipes ont poursuivi en prolongations.

Une période pendant laquelle les Espagnols ont mis une pression sur les buts de Yann Sommer. Mais Jordi Alba (96e), Alvaro Morata (101e) et Mikel Oyarzabal (103e) ont buté sur le portier des Helvètes. Finalement les Espagnols et Suisses se sont départagés aux tirs au buts. Dans une séance marquée par de nombreux ratés, l’Espagne se qualifie pour la demi-finale de l’Euro (1-1, 3 t.a.b à 1).