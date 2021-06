Pablo Sarabia ciblé par l’Atlético de Madrid (AS)

Après une saison difficile au PSG, Pablo Sarabia revit avec l’Espagne à l’Euro (4 matches, 2 buts et 1 passe décisive). Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, le milieu offensif pourrait changer d’air cet été et un retour en Espagne est envisageable. Selon les informations du quotidien sportif madrilène AS, le numéro 19 parisien serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Même s’il se sent bien à Paris, il ne serait pas contre un retour en Liga. Outre l’Atlético, Pablo Sarabia pourrait aussi être une opportunité de marché du Real Madrid ou du FC Barcelone conclut AS.