Vers une titularisation de Marquinhos et Neymar face au Chili

Ce vendredi, de nombreux joueurs du PSG disputent des rencontres importantes avec leur sélection. Alors que Pablo Sarabia est titulaire avec l’Espagne (face à la Suisse) et que Marco Verratti est annoncé dans le onze de départ pour Italie / Belgique, deux autres Parisiens devraient également débuter une rencontre dans la nuit de vendredi à samedi en France. En effet, les Brésiliens – Marquinhos et Neymar Jr – sont annoncés titulaires pour affronter le Chili en quarts de finale de la Copa America (à 02h00 du matin sur L’Equipe Live). Un duel qui opposera les vainqueurs des trois dernières éditions de la coupe (Chili en 2015 et 2016 et le Brésil en 2019).

Après avoir fait tourner son effectif lors de la phase de groupes, le sélectionneur de la Seleção Brasileira – Tite – va composer un onze compétitif. Comme le rapporte GloboEsporte, le défenseur du PSG – Marquinhos – formera une charnière centrale avec son ancien coéquiper Thiago Silva. De son côté, Neymar s’occupera de l’animation offensive aux côtés de Richarlison et Gabriel Jesus, toujours selon le média auriverde. Seule incertitude, la présence ou non d’Alex Sandro, victime d’une gêne à la cuisse à l’entraînement. Le vainqueur de cette affiche affrontera le Pérou ou le Paraguay en demi-finales.

XI probable Brésil : Ederson – Danilo, Marquinhos , T.Silva, Lodi – Casemiro, Fred, Everton (Lucas Paquetá ou Roberto Firmino) – G.Jesus, Neymar , Richarlison

: Ederson – Danilo, , T.Silva, Lodi – Casemiro, Fred, Everton (Lucas Paquetá ou Roberto Firmino) – G.Jesus, , Richarlison XI probable Chili : Bravo – Isla, Medel, Sierralta, Mena – Vidal, Pulgar, Aránguiz- A.Sanchez (Alarcon), Vargas, Brereton

Quarts de finale Copa America