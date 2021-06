Les derniers matches du Groupe C de l’Euro 2020 se jouent ce lundi après-midi avec les matches entre les Pays-Bas et la Macédoine du Nord ainsi que Ukraine / Autriche. Les coéquipiers de Georginio Wijnaldum, titulaire et capitaine, étaient assurés de terminer en tête du groupe alors que leur adversaire était d’ores et déjà éliminé. Dans l’autre match, les deux équipes pouvaient espérer une qualification. Malgré le non-enjeu de ce match, les Pays-Bas et la Macédoine du Nord ont livré un très bon match. Lancé dans la profondeur, Trickovski a marqué pour les Macédoniens (9e). Mais son but a été refusé pour un hors-jeu limite. la Macédoine du Nord va même toucher le poteau sur une frappe de Trajkovski (22e). Après ces deux grosses frayeurs, les Néerlandais vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Memphis Depay (0-1, 24e).

Il faut attendre le début de la seconde période pour voir les Oranjes prendre le large. Trouvé sur la gauche de la surface, Depay temporise et centre en retrait pour Wijnaldum qui trompe le gardien macédonien (0-2, 51e). Le néo-parisien qui va s’offrir un doublé en seulement sept minutes. Sur une frappe repoussée de Depay, Wijnaldum propulse le ballon au fond des filets. Avec ce doublé, le milieu de terrain rejoint Cristiano Ronaldo et Patrick Schick en tête du classement des buteurs (3 buts). Les Pays-Bas s’imposent donc facilement (0-3) et attendent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale.

Dans l’autre match du groupe, l’Autriche s’est imposée contre l’Ukraine (0-1) et se qualifie pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale. Elle affrontera l’Italie samedi (21 heures). Pour l’Ukraine, elle doit attendre les résultats des autres groupes pour savoir si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes.