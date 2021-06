Les Pays-Bas, qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de terminer premier du groupe C, affrontent la Macédoine du Nord dans leur dernier match de poules. Malgré la qualification et la première place, Franck de Boer a décidé de ne pas apporter de grandes modifications dans le onze de départ. Seulement deux changements. Gravenberch et Malen entrent alors que De Roon et Weghorst sortent. Georginio Wijnaldum est bien titulaire et capitaine. Le XI des Pays-Bas : Stekelenburg – De Vrij, De Ligt, Blind – Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum(c), De Jong, Van Aanholt – Depay, Malen