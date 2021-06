La prestation de Verratti saluée par la presse italienne

Après plus d’un mois d’absence en raison d’une blessure à un genou, Marco Verratti a fait son retour à la compétition ce dimanche lors de la victoire de l’Italie face au Pays de Galles (1-0), à l’occasion de la 3ème journée de l’Euro. En forme, le milieu de terrain du PSG a disputé 90 minutes et a notamment délivré une passe décisive sur le but de Matteo Pessina. Une performance saluée par la presse transalpine, comme le rapporte le journaliste, Guillaume Maillard-Pacini.

Corriere dello Sport (8/10) : “Il était de retour après un arrêt de 40 jours et il essaie de ne plus perdre de temps, compte tenu de la compétition. Il se balade avec le ballon entre ses pieds, il est créatif et il a également frappé à plusieurs reprises. Il a démontré une condition insoupçonnée en tenant 90 minutes.”

Gazzetta dello Sport (7,5/10) : "S'il y avait des doutes, le match d'hier a tout balayé : L'engrenage central reste la connexion Jorginho-Verratti. Le joueur du PSG veut toujours le ballon et n'a jamais peur de jouer."

Corriere de la Sera (7,5/10) : "C'est une ressource indispensable (…) Il donne de la qualité dans la conservation, l'entente avec Jorginho, la force dans les duels, la personnalité. L'explosion de Locatelli lui a permis d'élever son niveau : il reste devant dans la hiérarchie."

La Stampa (7/10) : "Dans les pieds de Verratti, un mélange de grinta et d'explosivité. Cette fusion montre un joueur complètement retrouvé, dans les temps de jeu et la résistance : il termine capitaine, le brassard certifie son retour somptueux."