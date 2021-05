Extérieur, Marquinhos : les chiffres avant City / PSG

Après sa défaite à l’aller contre Manchester City (1-2), le PSG se déplace ce soir à l’Etihad Stadium pour s’offrir une nouvelle page de son histoire en éliminant les Citizens et en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de suite. Ce serait une première pour le football français comme le rapporte le PSG sur son site internet. Les Rouge & Bleu qui restent sur deux victoires à Manchester – contre United – lors du huitième de finale aller de C1 lors de la saison 2018-2019 (0-2 le 12/02/2019) ainsi que lors de cette édition lors de la phase de poules (1-3 le 02/12/2020). Le PSG qui reste d’ailleurs sur 10 victoires de suite à l’extérieur toutes compétitions confondues. Buteur au match aller et contre Lens ce week-end, Marquinhos est devenu le premier défenseur à marquer 30 buts sous le maillot du PSG. Michel Kollar, historien du PSG, fait savoir que Dominique Bathenay et Eric Renaut, qui ont marqué 35 buts au PSG – sont des milieux de terrain de formation même s’ils ont terminé leur carrière en défense.