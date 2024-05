Fabian Ruiz après PSG / BVB : « Ils ont été plus efficaces »

Battu à l’aller, le PSG n’a pas réussi à renverser la tendance contre le Borussia Dortmund. Dans un nouveau match frustrant, le PSG a accéléré trop tard et touché quatre fois les poteaux. Les Parisiens sont éliminés en demi-finale de la Ligue des champions sans réussir à marquer (0-1). Au micro de Canal Plus Foot, Fabian Ruiz a évoqué ce qui a manqué au PSG pour se qualifier ce soir.

« Le sentiment après le match ? C’est la tristesse »

« Je pense qu’ils ont profité des occasions qu’ils ont eues. Que ce soit à l’aller ou au retour, ils ont été plus efficaces. On s’est procuré beaucoup d’occasions sur les deux matches, on a eu plusieurs poteaux, des arrêts de gardien. On a tout laissé sur le terrain, les supporters ont été incroyables jusqu’à la dernière seconde. Malheureusement, on a perdu. Le sentiment après le match ? C’est la tristesse. On a tout laissé sur le terrain, on a tout donné. On avait beaucoup de rêves dans cette compétition. On s’est créé beaucoup d’occasions pour gagner le match, mais le ballon ne voulait pas rentrer. On est triste, on déteste ça, mais c’est le football. Parfois, cela ne dépend pas seulement des occasions que l’on se procure. Il faut continuer. »