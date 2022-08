Fabian Ruiz au PSG, une simple question de temps ?

Il reste environ trois semaines avant que le mercato estival ne ferme définitivement ses portes. Et avant cette date butoir du 1er septembre, il y a fort à parier que le PSG sera très actif durant ce laps de temps. Nouvel exemple de cet état de fait avec le dossier Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz en route pour Paris ?

C’est la petite bombe de ce début de semaine : Fabian Ruiz serait la nouvelle priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur de 26 ans, en fin de contrat en juin 2023, refuserait de prolonger avec le Napoli. Le club de la capitale s’est donc introduit dans la brèche pour tenter de le signer. Et selon plusieurs sources concordantes, un accord contractuel avec l’international ibère sur les bases d’un bail de 5 saisons aurait été entériné depuis plusieurs jours. Une information confirmée par Fabrizio Romano. En effet, d’après le spécialiste mercato, ce ne serait plus qu’une question de temps avant de voir Fabian Ruiz revêtir la tunique rouge et bleu. Le PSG et Naples finaliseraient en ce moment les derniers détails de cette transaction qui devrait bien tourner autour des 25 millions d’euros. La volonté du principal intéressé de ne pas prolonger son bail aurait accéléré les négociations. Dans le même temps, les deux clubs discuteraient toujours de la possibilité d’un prêt pour Keylor Navas en terre napolitaine.