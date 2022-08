Ce samedi, le PSG accueille le Montpellier HSC en marge de la deuxième journée de Ligue 1 (21h00). Après leur succès fleuve face au Clermont Foot sur le score de 0-5, les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de poursuivre sur leur lancée. Et à 48 heures de ce choc, les supporters rouge et bleu ont pu assister aux 15 premières minutes de l’entraînement du jour.

Kalimuendo en route pour Rennes

L’occasion de constater plusieurs choses. Déjà, Kylian Mbappé a bien fait son retour sur la pelouse du Camp des Loges ce matin. En délicatesse avec ses adducteurs, le numéro 7 francilien pourrait donc bien tenir sa place ce samedi au sein du groupe concocté par Christophe Galtier. Autres indications, et non des moindres, Arnaud Kalimuendo était absent de cette séance. En partance pour le Stade Rennais, le titi parisien est en effet attendu ce jeudi en terre bretonne pour y parapher son contrat. Pour sa part, Mauro Icardi, comme pressenti, n’était pas présent lui non plus. Ce qui est assez logique étant donné que celui-ci a récemment intégré le groupe des indésirables aux côtés de Thilo Kehrer, Rafinha, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou bien encore Julian Draxler. Enfin, à noter les présences des jeunes Warren Zaire-Emery, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu. Pour leur part, les quatre recrues rouge et bleu, que sont Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches et Hugo Ekitike, étaient, elles aussi, bien sur le pont.