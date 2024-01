Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG va faire un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, en conclusion de la 18e journée de Ligue 1.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec une belle affiche au programme. Au Stade Bollaert, les Rouge & Bleu affrontent le RC Lens dans un déplacement périlleux pour les joueurs de Luis Enrique. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés une dernière fois sur les terrains du Campus PSG.

Mayulu également présent à l’entraînement

Victime d’une luxation de l’épaule début décembre, Fabian Ruiz n’était pas mentionné dans le point médical du jour. Et l’Espagnol était présent avec ses coéquipiers lors des quinze minutes de l’entraînement diffusées sur les médias du club. Il a participé au toro géant avec ses partenaires. Reste désormais à savoir s’il sera apte pour le déplacement à Lens ce dimanche. Intégré dans le groupe Elite du PSG, Senny Mayulu continue à vivre sa semaine de rêve. Après une entrée très intéressante face à l’US Revel (0-9) en Coupe de France pour sa première en professionnel, le jeune milieu de 17 ans a participé à l’entraînement du jour. Il a côtoyé les autres Titis, Warren Zaïre-Emery et Ethan Mbappé. En l’absence d’Arnau Tenas (reprise progressive) et Alexandre Letellier (infection virale), Louis Mouquet était présent à cette séance collective. Pour rappel, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Lee Kang-In manqueront à l’appel.

Le groupe présent à l’entraînement du jour