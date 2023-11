Le PSG a arraché le match nul face à Newcastle (1-1) et jouera sa qualification sur la pelouse du Borussia Dortmund dans deux semaines.

Le PSG a évité le pire. Dans un match important face à Newcastle, le club parisien a dominé dans les grandes largeurs son adversaire du soir mais a manqué cruellement d’efficacité pour espérer obtenir les trois points. Finalement, Kylian Mbappé a égalisé dans les derniers instants sur un penalty (1-1). Titulaire au milieu de terrain en l’absence de Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz est revenu sur la performance de son équipe et donne rendez-vous à Dortmund dans deux semaines (13 décembre), au micro de Canal Plus.

Comment expliquer le peu de but avec autant d’occasions ?

« Oui, je crois qu’on a fait un bon match. On a crée énormément d’occasions de but mais la balle ne voulait pas rentrer. Au final, on a réussi à marquer ce but de l’égalisation, ce but qui nous sert pour être dépendant de notre sort au dernier match. On a confiance en notre équipe et on sait que ce sera un match difficile là-bas à Dortmund. On a confiance en nous et on va essayer de gagner ce match pour être à la prochaine étape de la Ligue des champions. »

Comment expliquer les difficultés de la première période ?

« Je crois qu’on faisait une bonne première période jusqu’au but. Ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions. Mais c’est vrai que ce but a un peu changé le match. Mais en deuxième période, l’équipe voulait absolument gagner ce match jusqu’au bout. On voulait les trois points mais bon comme je l’ai dit avant, le match nul nous sert pour être dépendant de notre sort au dernier match. »

Le classement du groupe F