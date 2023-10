En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz penserait à quitter Paris dès la prochaine période de transferts. Deux grands clubs européens semblent intéressés.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2022, Fabian Ruiz n’arrive pas à se faire une place dans l’effectif Rouge et Bleu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la venue de Luis Enrique au poste d’entraîneur ne joue pas vraiment en sa faveur. Depuis le début de saison, le milieu de terrain ne décolle pas du banc. Avec seulement 2 titularisations en championnat, et 0 minute jouée en Ligue des Champions, le temps va paraître long pour le joueur de 27 ans. Selon Sport Mediaset, l’Espagnol penserait à quitter la capitale dès la prochaine période de transferts, afin de remédier à ce manque de temps de jeu. L’ancien joueur du Napoli pourrait retrouver la Serie A, mais cette fois sous les couleurs de la Juventus qui souhaite se renforcer au milieu de terrain après la suspension de Nicolò Fagioli. Un autre cador européen, l’Atletico de Madrid, garde un œil sur Fabian Ruiz.