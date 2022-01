Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 28 janvier 2022. À la découverte de Jesus Jimenez, l’énigmatique adjoint de Mauricio Pochettino, Katoto raconte les derniers mois particulier avec le PSG, l’état de santé du groupe à J-2 de la Coupe de France, Pochettino a (enfin !) trouvé un logement…

Le quotidien Le Parisien fait un focus sur Jesus Jimenez, un des adjoints de Mauricio Pochettino et explique les « liens très forts » qu’il les unit avec le coach argentin. Les deux hommes sont très proches. L’entraîneur explique que Jimenez est « ses yeux et ses oreilles », et « pas un jour ne passe » sans que les deux amis échangent au téléphone.

Le quotidien local raconte que son adjoint a été d’abord réticent à l’idée de poursuivre avec lui à l’Espanyol Barcelone. Mais Perez « s’est laissé convaincre après quelques échanges avec l’Argentin désireux de pallier le départ soudain du seul analyste capable d’utiliser le logiciel qu’il venait d’acquérir pour son club. » Enfin Le Parisien rapporte que les deux hommes ont été touchés par les critiques récurrentes du style de jeu du PSG, estimant « qu’elles ne prenaient pas assez en compte les caractéristiques du club. Cela ne les empêche pas de croire encore à un destin triomphant au PSG. Et que si l’avenir se dessine à Paris ou ailleurs, ils resteront unis. »

Marie-Antoinette Katoto est la meilleure joueuse du PSG depuis plusieurs années. À quelques heures de la rencontre au sommet face à l’Olympique Lyonnais (14h00 ; Eurosport 2) Katoto s’est longuement confiée au Parisien et évoque sa « fierté » de bientôt devenir la meilleur buteure du club de la capitale. Elle revient sur l’affaire Diallo – Hamraoui, et se confie sur ce dossier complexe : « Ça a été dur pour tout le monde. C’est vrai que c’était complètement inédit… En vérité, je ne sais pas quoi dire de plus tant c’était nouveau. Mais on essaye d’avancer comme on peut. Parfois, c’est compliqué. ». Enfin, elle déclare avoir un « sentiment de revanche » à l’encontre de l’OL, après la large défaite en championnat (6-1). Retrouvez les meilleurs extraits de cet entretien ici.

Le quotidien L’Equipe se concentre sur l’état de santé des joueurs Rouge & Bleu avant la rencontre face à l’OGC Nice dans le cadre des huitièmes de finale de la Coups de France. Touché au mollet le week-end dernier, Gianluigi Donnarumma n’avait pas pu prendre part au dernier match face au Stade de Reims (4-0). Mais l’international italien a fait son retour à l’entraînement et postule à une place de titulaire pour affronter les Aiglons. Comme le rapporte le journal sportif, Gigio Donnarumma devrait prendre place dans le but parisien face à l’OGC Nice en début de semaine prochaine. L’Italien de 22 ans a repris l’entraînement collectif ce vendredi « et tous les signaux semblent au vert, désormais, pour qu’il reprenne la compétition puisque sa séance fut très rassurante. »

Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu en raison de l’absence de Keylor Navas (trêve internationale) et du prêt de Sergio Rico à Majorque. Concernant le reste de l’effectif, Leo Messi » a de grandes chances de commencer contre Nice dans une attaque qui devrait être complétée par Kylian Mbappé et Mauro Icardi », rapporte le média sportif. Le septuple Ballon d’Or avait fait son retour à la compétition la semaine passée après avoir contractée la Covid-19 lors des fêtes de fin d’année. De son côté, Sergio Ramos pourrait enchaîner une deuxième titularisation d’affilée aux côtés de Presnel Kimpembe. Enfin, Juan Bernat devrait également retrouver la compétition face aux Niçois.

Par ailleurs, un an après son arrivée, Mauricio Pochettino a enfin trouvé son logement ! L’entraîneur parisien s’est installé dans le Ville arrondissement. « Son long séjour hôtelier avait été interprété comme une volonté de ne pas s’attacher au PSG sous-entendant qu’il quitterait assez rapidement son poste d’entraîneur » écrit L’Equipe.