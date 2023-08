Les féminines du PSG poursuivent leur préparation. Et après une victoire face au PSV (3-0), les Rouge et Bleu ont été tenues en échec par Montpellier ce vendredi.

En pleine préparation, et avec un groupe réduit du fait de la Coupe du monde qui s’est tenue cet été, la section féminine du PSG affrontait le MHSC ce vendredi dans le cadre d’une rencontre amicale. Une partie globalement dominée par les joueuses de Gérard Prêcheur. Néanmoins, les deux équipes n’ont, in fine, pas réussi à se départager, se quittant donc sur un score nul et vierge.

à voir aussi : Prêt : Xavi Simons brille avec le RB Leipzig

Des motifs de satisfaction

Au sortir de ce match, Laurina Fazer, la milieu de terrain parisienne, s’est exprimée sur le site officiel du PSG. L’occasion pour elle d’afficher sa satisfaction malgré le résultat. « C’était un très bon match amical avec une équipe de Montpellier bien organisée. On a l’habitude de jouer contre elles en championnat et puis de les retrouver en amical, je pense que ça nous a fait du bien avant le tournoi de Toulouse. On a eu beaucoup d’occasions en première période, mais on n’a pas su les conclure. Mais après, on a montré du beau jeu, du caractère, un bon état d’esprit. C’est ce que le coach voulait et je pense qu’on a répondu à ses attentes. Après, on aurait aimé la victoire, mais on a quand même montré de belles choses et je suis contente de l’équipe. »