Une semaine après le match nul contre Toulouse (1-1), le Paris Saint-Germain s’apprête à recevoir Lens au Parc des Princes ce soir à 21 heures. Un choc de Ligue 1 entre le champion en titre et son dauphin de l’année précédente, qui représente le premier véritable test pour Luis Enrique et ses hommes. Défaite interdite ?

Après huit départs, dix arrivées dans la capitale et une révolution entamée au sein du club, le PSG va disputer son premier gros match de la saison contre le RC Lens demain soir. Si Paris a débuté son exercice en ronronnant, après deux nuls face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1) et sans véritablement impressionner jusqu’aux entrées respectives de Mbappé et Dembélé contre le TFC, les Rouge et Bleu devront rassurer demain soir face à Lens, un concurrent direct pour la victoire finale en Ligue 1 cette saison.

Après deux rencontres, Luis Enrique est parvenu à redonner une identité de jeu à un club qui n’en avait plus depuis plusieurs années. Mais elle ne se retranscrit pas encore dans les résultats. Avec deux points et un seul but marqué, Paris a sans aucun doute dominé sous le prisme de la possession et de la maîtrise du match, mais les parisiens ont pêché dans l’efficacité et la création du danger. Les tirs cadrés le démontrent : au terme de 180 minutes, le PSG n’a cadré que 7 frappes et s’est procuré peu d’occasions véritablement dangereuses. Pourtant, les joueurs cumulent plus de 1768 passes et environ 70% de possession de balle. Un contrôle total couplé à une stérilité déconcertante qui rappelle la Roja de Luis Enrique, aussi impressionnante dans la maîtrise du ballon qu’incapable de marquer un but.

Contre Lens, le PSG n’aura pas le choix de se projeter vers l’avant et se montrer dangereux, face à une équipe qui elle, n’hésitera pas à tenter sa chance. En manque de points également, Lens – actuel 14e du championnat – se trouve dans l’obligation de faire un résultat au Parc des Princes après une défaite contre Brest (3-2) lors de la première journée du championnat et un match nul contre Rennes (1-1). Surtout, Franck Haise dispose d’un effectif de qualité et malgré de nombreux mouvements cet été – les départs de Fofana et Openda notamment, entre autres – les arrivées de Wahi et Diouf représentent des ajouts de poids. L’ancien Montpelliérain Elye Wahi devrait probablement effectuer sa première sous les couleurs Sang et Or.

Défense à l’épreuve

Invaincue face à Lorient bien que peu mise à contribution, le PSG a encaissé son premier but de la saison face à Toulouse sur penalty, bien transformé par Zakaria Aboukhlal, après une faute d’Achraf Hakimi. Le Marocain s’est vu sanctionné après un manque d’inattention (d’inexpérience ?) lors d’un duel sur un corner raté de Toulouse. Malgré ce point noir, l’ancien madrilène a réalisé un très bon match. Même si le club de la ville rose ne s’est pas montré incroyablement dangereux, le nouveau venu Milan Skriniar et le capitaine Marquinhos ont quant à eux montré leur solidité dans l’axe ainsi que leur capacité à tenir le ballon. Lucas Hernandez s’est également mis en exergue par sa vélocité dans les duels et sa qualité balle au pied à la relance. Repositionné axial gauche dans une défense à trois lorsque Mbappé et Dembélé sont rentrés, le champion du monde n’a pas montré de fébrilité lors du changement de système, tout comme ses trois collègues. L’ancien du Bayern a été remplacé par Danilo en fin de match.

La défense alignée contre Toulouse devrait probablement être reconduite contre Lens, après un match maîtrisé malgré un but concédé. Mais si cette défense fut aussi peu chamboulée, c’est aussi parce que Toulouse a trop subi la possession du PSG et pas assez existé pour l’inquiéter. En quête d’un résultat, les hommes de Franck Haise devraient vraisemblablement se montrer plus menaçants au vu de leur effectif. Les quatre hommes qui composent la garde du Paris Saint-Germain devront répondre présent face à une équipe de Lens parfaitement organisée, qui devrait aligner trois des quatre joueurs suivants en attaque : Elye Wahi, Florian Sotoca, Angelo Fulgini et Adrien Thomasson. Le piston gauche Deiver Machado sera également à surveiller, auteur de deux des trois buts de Lens depuis le début du l’exercice actuel. Défi de taille pour la défense parisienne, qui doit se servir de ce match pour continuer d’accumuler de la confiance.

Milieu expérimental

Annoncé une nouvelle fois sans Marco Verratti par nos confrères du Parisien et de L’Equipe, le milieu de terrain devrait probablement être composé du trio Manuel Ugarte, Warren Zaïre Emery et Vitinha. S’il avait été positionné sur l’aile droite face à Toulouse, le Portugais a retrouvé son véritable poste lors de la sortie de Fabian Ruiz pour Ousmane Dembélé. Malgré un manque criant de prises d’initiatives face à un bloc regroupé, le milieu parisien a su profiter des espaces générés par les entrées des deux champions du monde en seconde période. Opposé à un milieu lensois réputé pour son intensité, l’entrejeu expérimental du PSG devra répondre au défi physique imposé par les Sang et Or, qui n’accepteront probablement pas de regarder les parisiens multiplier les passes.

En conférence de presse d’avant match, Luis Enrique a exprimé toute sa satisfaction à l’égard de ses milieux de terrain :

Je pense que nous avons d’excellents milieux. Je suis heureux avec les options que j’ai. On a un effectif jeune, mais je vois de la créativité, du travail et de la fantaisie, et ce, à tous les postes. Luis Enrique

Une manière de clôturer les débats sur l’état du milieu de terrain et les prochaines recrues à cibler, qui sont davantage orientées vers le secteur offensif.

Mbappé et Dembélé, le danger manquant en attaque ?

Comme évoqué sur notre chaîne YouTube, les internationaux français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont tout changé lors de leurs entrées face à Toulouse. Du danger, de la percussion, du mouvement, des prises de risque. Leur impact a directement fait reculer les toulousains, sentant la menace bien plus pesante, et Paris s’est libéré, au point de parfois laisser quelques espaces à l’équipe adverse. Après des mois de polémique, le capitaine des Bleus a ouvert son compteur cette saison sur penalty et à une glissade près (les crampons n’étaient pas vissés), Dembélé aurait pu inscrire son premier but sous les couleurs parisiennes.

Sauf retournement de situation, les deux amis devraient démarrer la rencontre face à Lens et connaître leurs premières titularisations de la saison. Il sera intéressant de voir le système mis en place par Luis Enrique, un 4-3-3 ou comme contre Toulouse, une formation plus hybride et une défense à trois lorsque Paris a le ballon, avec Hakimi et Dembélé qui se transforment en pistons. Si aucun doute n’existe sur la capacité des deux coéquipiers en Equipe de France à métamorphoser l’attaque et la rendre prolifique, leurs efforts défensifs suffiront-ils ? Sous Luis Enrique, le contre-pressing du PSG à la perte du ballon agresse l’adversaire et l’ensemble de l’équipe effectue les replis défensifs nécessaires. Mbappé et Dembélé se plieront-t-il à ces obligations, face à une équipe de Lens capable de multiplier les offensives ? L’espoir d’un Ousmane Dembélé actif défensivement peut être de mise après qu’il n’ait jamais rechigné à faire les efforts au Barça et en Equipe de France.

Pour son troisième match, le Portugais Gonçalo Ramos aura probablement plus d’occasions d’inscrire son premier but que lors des sorties précédentes. Alors que beaucoup de rumeurs circulent sur la potentielle arrivée de Randal Kolo Muani dans la capitale, l’ancien de Benfica – recruté pour 80M€ – doit se montrer décisif pour accumuler de la confiance et envoyer un message à la possible future concurrence. Ses qualités de remise en pivot seront sans doute très utiles à Mbappé et Dembélé. À noter que Ramos est incertain après un léger pépin physique survenu avant-hier. Hugo Ekitike pourrait débuter le match, pour sa première titularisation de la saison.

Défaite interdite ?

Deux écoles s’opposent : ceux qui crient à la victoire obligatoire et par conséquent la défaite interdite pour les hommes de Luis Enrique et ceux qui ne tirent pas de conclusions hâtives et ne se veulent pas trop alarmistes après trois matchs joués. En cas de défaite, il est clair que le début de saison serait inquiétant : Paris pourrait se retrouver à 7 points du leader et enverrait un message de fébrilité à ses concurrents directs. Rien de rassurant lorsqu’on se souvient que le titre la saison dernière s’est joué à un point. Mais rappelons aussi que l’exercice précédent a démarré sous d’heureux auspices avant que le PSG ne dégringole en fin de saison. Difficile alors de tirer l’alarme pour une équipe qui compte près d’une dizaine de recrues, en pleine construction de son alchimie. Victoire ou défaite, le plus important sera surtout le contenu.

Les pronos de la rédaction

Antoine

Pronostic : Paris 2-1 Lens

Paris 2-1 Lens L’homme du match : Mbappé

Mbappé Le joueur qu’il attend le plus : Ugarte

Hugo

Pronostic : Paris 3-1 Lens

: Paris 3-1 Lens L’homme du match : Mbappé

: Mbappé Le joueur qu’il attend le plus : Mbappé

Théo

Pronostic : Paris 2-1 Lens

: Paris 2-1 Lens L’homme du match : Mbappé

: Mbappé Le joueur qu’il attend le plus : Ugarte

Jonathan

Pronostic : Paris 2-1 Lens

: Paris 2-1 Lens L’homme du match : Mbappé ou Ugarte

: Mbappé ou Ugarte Le joueur qu’il attend le plus : Mbappé et Dembélé

Elias

Pronostic : Paris 2-2 Lens

: Paris 2-2 Lens L’homme du match : Mbappé

: Mbappé Le joueur qu’il attend le plus : Mbappé

Mehdi