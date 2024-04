FC Lorient / PSG : les compositions officielles

Ce mardi soir (19h sur Prime Video), le PSG affronte le FC Lorient pour espérer valider son titre de champion de France. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG peut valider un autre de ses objectifs ce mardi soir. En se déplaçant sur la pelouse du FC Lorient, le club de la capitale doit s’imposer pour cocher l’un des premiers critères. Le deuxième critère dépendra du résultat de l’AS Monaco face au LOSC plus tard dans la soirée (21h). Et pour ce match, Luis Enrique a décidé de laisser quelques éléments au repos comme Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Marquinhos. Mais, le club de la capitale présente tout de même une équipe compétitive au stade du Moustoir.

Zague et Mayulu titulaires. Une attaque Dembélé-Ramos-Mbappé

Dans les cages, Gianluigi Donnarumma prendra place. La défense est composée de Yoram Zague, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Lee Kang-In, Fabian Ruiz et Senny Mayulu sont associés. Enfin Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé (capitaine) forment le trio offensif. En face, le joueur prêté par le PSG, Ayman Kari, est titulaire sur l’aile droite des Merlus.

Feuille de match FC Lorient / PSG

29e journée de Ligue 1 – Stade : Le Moustoir – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Tifenn Leprodhomme – VAR : Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet

: Mvogo – Kalulu, Adjei, Touré, Laporte (c), Yongwa – Kari, Bakayoko, Louza, Ponceau – Kroupi. Le XI du PSG : Donnarumma – Zague, Hernandez, Skriniar, Nuno Mendes – Lee, Ruiz, Mayulu – Dembélé, Ramos, K.Mbappé (c) Remplaçants : Navas, Mukiele, Beraldo, Ugarte, Soler, E.Mbappé, Danilo, Asensio, Kolo Muani.

