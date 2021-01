Une première mi-temps cauchemardesque du PSG sauvée par Neymar et son penalty, mais un déchet technique improbable… Tout supporter parisien était dépité par le début de rencontre. Mais le pire était à venir malgré un second penalty transformé par Neymar. Wissa (80e) puis Moffi (91e) ont montré à quelle point la charnière Kehrer-Kimpembe était inconsistante. Sans Marquinhos, rien ne tient derrière. Et ce n’est pas l’apport de Danilo Pereira qui a renforcé l’arrière-ligne. En fait, il est difficile de trouver du bon dans ce match du PSG. Mais du très mauvais, on en a vu. Kylian Mbappé et Angel Di Maria par exemple. Allez, on dira que Leo Paredes a su casser des lignes avec ses passes et que Neymar était actif. Et puis c’est tout. Zéro point ramené de Lorient, cela pourrait coûter cher. Le PSG n’est plus leader, et va mesurer maintenant les dégâts.

Les notes de Canal Supporters : Rico (4) – Florenzi (4) – Kehrer (3) – Kimpembe (3.5) – Kurzawa (4) – Danilo (2) – Paredes (4) – Di Maria (3) – Neymar (5.5) – Mbappé (3) – Icardi (3)