Le PSG programmé un dimanche à 15 heures, au milieu de matches comme Angers/Nîmes, Brest/Metz et Strasbourg/Reims, ce n’est pas courant. C’est pourtant le cas ce 31 janvier. Il faudra se brancher sur Téléfoot Stadium 1 pour voir Neymar, Kylian Mbappé et toute la bande Rouge & Bleu sur la pelouse du Moustoir, à Lorient. Après huit jours sans match, Paris retrouve la compétition et se lance dans une série qui doit lui permettre d’atteindre un pic de forme collective et individuelle. Cela commence sans Ander Herrera (reprise), Marquinhos (adducteurs), Keylor Navas (côtes), Juan Bernat (reprise), Abdou Diallo ni Marco Verratti (Covid). Que des cas sans caractère de gravité. Le staff connait lui aussi des défections pout cause de Covid : Miguel d’Agostino et Sebastiano Pochettino sont isolés. Mais que ce soit sur le terrain ou sur le banc, le PSG aura de quoi faire en Bretagne tout à l’heure face au 19e de la Ligue 1.

Quel onze de départ choisira Mauricio Pochettino ? Pas de Keylor Navas, c’est donc Sergio Rico qui sera dans la cage du PSG. En défense centrale l’évidence est de retrouver un duo Kehrer-Kimpembe en défense centrale avec Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa sur les côtés. Devant, on devrait retrouver un tandem composé de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Ils seront soutenus par Angel Di Maria et Neymar, théoriquement à droite et à gauche, mais surtout à la baguette en repiquant. La grande question, c’est donc : qui avec Leandro Paredes dans l’entrejeu ? Le Parisien vote pour Danilo Pereira. L’Equipe opte pour Gana Gueye. Et on se dit que le profil le plus proche de Marco Verratti, forfait, c’est Rafinha. D’autant plus que le Brésilien dispose d’un certain volume de jeu, n’est pas avare dans ses efforts, et sait manier le ballon. Côté lorientais, on devrait voir les retours dans le onze de Laporte, Abergel et Monconduit.

Feuille de match possible du FC Lorient / PSG

22e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 31 janvier 2021 à 15 heurs au stade Yves-Allainmat de Lorient | Diffuseur : Téléfoot Stadium 1 | Arbitre : J.Stinat | VAR : B.Coué et C.Guillard