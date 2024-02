FC Nantes / PSG : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. L’occasion pour Luis Enrique de faire tourner son effectif.

Si le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison occupe l’espace médiatique depuis 48 heures, le PSG doit surtout préparer son match face au FC Nantes ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Et le leader du championnat a une belle opportunité de prendre provisoirement 14 points d’avance sur l’OGC Nice, battu par l’OL ce vendredi (1-0). Et pour ce quatrième match en dix jours, Luis Enrique pourrait faire souffler quelques joueurs et donner une chance à certains remplaçants.

Asensio et Ugarte titulaires ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera présent. La défense en quatre devrait être composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Hernandez. Lucas Beraldo, qui a joué l’intégralité des trois derniers matches, pourrait ainsi se reposer. Au milieu de terrain, L’Equipe voit une association Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Enfin pour l’attaque, le quotidien sportif ne voit pas de changement avec le trio 100% français : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent en attaque. Pour le journal francilien, Luis Enrique pourrait faire souffler Ousmane Dembélé et permettre ainsi à Randal Kolo Muani d’évoluer devant son ancien public à la Beaujoire.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Asensio – Dembélé, K.Mbappé, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Asensio – Dembélé, K.Mbappé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Asensio – Kolo Muani, Mbappé, Barcola.

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Asensio – Kolo Muani, Mbappé, Barcola. Le XI probable du FC Nantes : Descamps – Coco, Castelletto, Zézé, Cozza – Chirivella (c), Augusto, M.Sissoko – B.Traoré (ou Cömert), Mohamed, Kadewere

