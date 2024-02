FC Nantes / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Sans trembler, le PSG est venu à bout du FC Nantes ce samedi soir à la Beaujoire, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Si certains Parisiens ont déçu, d’autres ont encore montré leur importance dans cette équipe.

Après sa victoire face à la Real Sociedad (2-0) en Ligue des champions, le PSG se déplaçait en Loire-Atlantique pour défier le FC Nantes en Ligue 1. Sans briller face à une équipe regroupée, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score 2-0 grâce à des réalisations de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, sur le banc au coup d’envoi et entré à l’heure de jeu. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, Luis Enrique avait décidé de gérer son effectif lors de ce quatrième match en 10 jours. Sans quelques titulaires habituels comme Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, les Parisiens ont longtemps buté sur le bloc bas des Canaris.

À voir aussi : FC Nantes / PSG – les notes des joueurs parisiens

Donnarumma et Hernandez brillent, Asensio en manque d’idée, Lee en difficulté

Mais comme souvent cette saison, le club de la capitale peut remercier Gianluigi Donnarumma. Sur les très rares temps forts des Nantais, le portier italien s’est montré impérial, comme l’explique L’Equipe qui lui donne la meilleure note du match (8/10). « Pour sa 100e sous le maillot du PSG, l’Italien n’a rien eu à faire en première période à l’exception d’un arrêt décisif de la jambe dans les arrêts de jeu (45e+1) devant Mohamed. Met en corner une demi-volée de Pallois (54e) de près de 40 mètres. Attentif pour sortir vite devant Kadewere (56e). Encore là devant Mohamed (70e) ou Simon (89e). Dévie une frappe de Chirivella sur son poteau (80e). » En revanche, Marco Asensio n’a pas eu son rendement habituel et reçoit la plus mauvaise note du match (3/10) dans le quotidien sportif : « Ça a peut-être été sa plus mauvaise performance sous le maillot parisien. Pas de prise de risque, pas d’influence. Et 32 petits ballons touchés dans une équipe qui a largement eu la possession. »

De son côté, Le Parisien se montre plus sévère dans ses notes. Si Gianluigi Donnarumma et Lucas Hernandez ont tenu leur rang (7/10), les autres joueurs ont globalement déçu à l’image de Lee Kang-In, qui effectuait son premier match avec le PSG depuis le 3 janvier. « Pour son premier match depuis plus d’un mois avec le PSG, le Sud-Coréen a connu des difficultés à se mettre en valeur. Trouvé en début de match, il a trop souvent repiqué sur son pied gauche pour centrer, sans grande réussite. Assez brouillon dans l’ensemble », constate LP qui lui attribue la note de 3.5/10. Autre déception, Randal Kolo Muani. De retour face à son ancien public, l’international français n’a pas marqué de points (4/10) : « L’attaquant n’a pas forcément brillé sur une pelouse qui lui a réussi par le passé. D’abord dans l’axe où il a eu du mal à se connecter avec le reste de ses partenaires malgré de bonnes intentions. Ensuite côté gauche où il n’a réussi que trop peu de différences après la pause. » Concernant Lucas Hernandez, il a été précieux pour son équipe en ouvrant le score : « De retour comme titulaire, le champion du monde a été précieux dans l’engagement et n’a pas hésité, une fois n’est pas coutume, à se projeter devant. Cet allant offensif a été récompensé par son premier but en Ligue 1 inscrit d’une frappe lointaine déviée par Sissoko (61e). Un retour salvateur dans la surface devant Douglas Augusto (45e) tout aussi important. »