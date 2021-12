Feignies-Aulnoye / PSG : les compositions officielles

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affronte l’Entente Feignies-Aulnoye – club de National 3 à Valenciennes dans le cadre des 32es de finale. En raison de plusieurs absences, Mauricio Pochettino a décidé de remanier un peu son onze de départ.

Dans les buts, l’entraîneur du PSG a décidé de titulariser Keylor Navas. Le Costaricain sera défendu par Thilo Kehrer à droite, une défense centrale Sergio Ramos-Kimpembe et un poste de latéral gauche confié à Abdou Diallo. Xavi Simons va connaître sa première cette saison en numéro 10 devant Marco Verratti, Leandro Paredes et Dina-Ebimbe. au milieu. Enfin l’attaque sera composée Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Le club de la capitale a justifié les absences de Rafinha et Layvin Kurzawa. Le Brésilien est malade et le latéral gauche souffre du mollet.

Feuille de match Feignies-Aulnoye / PSG

32es de Finale de Coupe de France – Dimanche 19 décembre 2021 au Stade du Hainaut (Valenciennes) – Diffuseurs : Eurosport 2 – Arbitre : Florent Batta