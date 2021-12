Vannes adversaire du PSG en 16es de Coupe de France

Le PSG jouait ce soir son 32es de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye. Et les Parisiens se sont imposés contre l’équipe de National 3 (3-0) Mais le tirage au sort des 16es de finale de la compétition a eu lieu ce dimanche soir avant la dernière rencontre. Et les Parisiens affronteront Vannes, club de National 2. Une rencontre qui se déroulera le week-end du 2 janvier 2022. Il y aura un gros choc lors de ces 16es de finale, le derby du Nord entre Lens et Lille.

Le tirage au sort des 16es de Coupe de France