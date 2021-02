Felix : “Mbappé et Haaland sont sur la bonne voie”

Avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, Joao Felix sera l’une des stars des dix-quinze prochaines du monde du football. Les deux premiers cités ont réalisé des performances XXL la semaine dernière en Ligue des Champions. Beaucoup parlent de passation de pouvoir entre les deux jeunes attaquants et les deux monstres du football mondial, Lionel Messi (33 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans). Joao Felix estime que Mbappé et Haaland sont sur la bonne voie pour remplacer Messi et Ronaldo et il espère être aussi dans cette discussion. “Messi et Ronaldo ont atteint un niveau qu’aucun autre joueur n’a atteint. Mbappé et Haaland sont sur la bonne voie, a estimé Félix. Quand vous voyez des joueurs ayant le même âge, vous voulez faire pareil. Je veux faire de même et montrer aux gens que nous pouvons également atteindre ce niveau, lance le Portugais de l’Atlético de Madrid (21 ans) dans une interview accordée au Telegraph. Avant d’évoquer les caractéristiques du numéro 7 parisien. “ Mbappé et Haaland sont davantage des buteurs. Mbappé, c’est un peu comme Cristiano. Il part des ailes pour repiquer au centre. Moi je joue plus en retrait qu’eux, un peu comme un second attaquant. J’aimerais pouvoir jouer un jour avec eux. Et j’espère qu’ils aimeraient jouer avec moi aussi.“