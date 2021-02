Dudek : “Nous avons cette mentalité de vouloir gagner toutes les compétitions”

Après une trêve internationale pour certaines joueuses, les Féminines du PSG retrouveront la compétition ce samedi avec la réception d’Issy (au Stade Georges Lefèvre), dans le cadre de la 15ème journée de D1 Arkema. Toujours leader (40 pts) avec un point d’avance sur l’OL, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur afin d’espérer remporter ce titre de champion. Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, la défenseure, Paulina Dudek, a évoqué les ambitions des Rouge et Bleu.

“Tous les ans, nous avons la même motivation. Nous voulons tout gagner, nous sommes ici pour cela. On est une des meilleures équipes en Europe. Nous avons cette mentalité de vouloir gagner toutes les compétitions, que ce soit le championnat, la Coupe de France ou la Champions League. Si nous restons fortes comme nous le sommes depuis le début de la saison, je suis sûre que cela arrivera. Peut-être que c’est notre année !” a déclaré Paulina Dudek avant de revenir sur la différence de mentalité par rapport à la saison passée. “Cette saison, nous avons commencé à croire plus en nous et en nos capacités. Dans le passé nous avons parfois perdu certaines choses pour des détails. Notre dernier match contre Lyon a montré que lorsque nous sommes agressives et confiantes, que nous nous battons comme une équipe jusqu’à la dernière minute, nous pouvons battre n’importe quelle équipe d’Europe.”

Et à l’approche du choc face à l’OL au Groupama Stadium (programmé le samedi 13 mars à 21h sur Canal Plus), Paulina Dudek a été questionnée sur cette affiche. “On se prépare toute la saison pour jouer ce match contre Lyon. Tous les matches sont importants parce que nous ne pouvons pas perdre de points. Le match contre Lyon est un très grand match. J’espère que tout le monde sera apte à jouer, nous devons être unies et collectives et je pense que tout se passera bien. J’ai hâte de jouer ce match.”