Féminines – Amandine Henry au PSG en janvier ?

Qualifiées pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG sont distancées par Lyon en championnat. Dès la deuxième journée de la D1 Arkema, elles se sont inclinées contre les Lyonnaises, alors qu’elles ont vu deux de leur match reporté. Le premier n’a pas pu aller à son terme en raison de jet de feux d’artifices et l’autre en raison d’un terrain impraticable. Cet été, le club a également eu plusieurs changements dans son effectif alors de Gérard Prêcheur a laissé sa place à son fils, Jocelyn, les reines de l’équipe. Absente depuis plus d’un an, Marie-Antoinette Katoto revient petit à petit. En début de saison, les Féminines du PSG ont perdu l’une de leurs cadres, Oriane Jean-François, d’une lésion partielle du ligament croisé ainsi que d’une lésion méniscale du genou droit. La milieu de terrain sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

L’ancienne lyonnaise n’est pas la seule piste du PSG

Pour la remplacer, les dirigeants du PSG penseraient à une internationale française. Selon les informations du Parisien, la piste menant à Amandine Henry aurait été activée. Cette dernière, qui a quitté Lyon en juin dernier, évolue actuellement au sein de la franchise américaine d’Angel City FC, à Los Angeles. Le championnat est terminé et elle ne rejouera pas avant le mois de mars. Afin de rester en équipe de France, elle souhaiterait jouer en Europe durant la période sans championnat aux USA. « Le PSG pourrait y voir une belle opportunité pour l’engager au sein de son collectif, même si aucune décision n’a été arrêtée à ce stade. » L’ancienne lyonnaise avait déjà rejoint le PSG dans des conditions similaires en 2017, lorsqu’elle évoluait au Portland Thorns. « Son expérience du très haut niveau, sa connaissance du championnat, ainsi que le lien qu’elle peut avoir avec les Bleues, sont des arguments pour sa signature. » Le quotidien francilien indique que toujours selon ses informations, le PSG est attentif aux profils de joueuses étrangères susceptibles de renforcer l’entrejeu. « La Norvégienne Frida Maanum, 24 ans, qui évolue à Arsenal, présente un CV intéressant (70 sélections, 11 buts), tout comme Lena Oberdorf. La jeune internationale allemande de 21 ans, sous contrat avec Wolfsburg (38 sélections, 3 buts), est observée depuis plusieurs mois, ce qui ne signifie pas pour autant que Paris se mettra en ordre de marche pour l’engager cet hiver« , conclut Le Parisien.