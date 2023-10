PSG féminines – Le match interrompu PSG/Reims placé en instruction par la FFF

Ce jeudi, la Fédération française de football a reçu aujourd’hui le dossier du match interrompu entre le PSG et Reims. Cette rencontre n’a pas pu arriver à son terme. Pour cause, des feux d’artifice ont été lancés depuis l’extérieur du stade et ont fait fuir les supporters sur place.

Le sort de la rencontre décidé à une date ultérieure

La commission des compétitions de la Fédération française de football a mis le dossier en instruction, annonce Le Parisien. Le sort de cette rencontre sera donc décidé à une date ultérieure. Avant de prendre une décision sur ce dossier, le PSG doit discuter avec les deux parties. Il y a néanmoins eu des premiers éléments qui sont sortis de l’enquête. Les feux d’artifice ont été lancés par des adolescents qui se sont vus refuser l’accès au match. Le match n’a pas eu de suite et c’est la fédération qui doit trancher, avec plusieurs options sur la table : rejouer dans sa totalité, rejouer la deuxième période seulement, entériner le score (0-0) ou, dans le pire des cas, sanctionner le PSG et lui infliger une défaite sur tapis vert.

