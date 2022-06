Féminines : La France U20 avec six joueuses du PSG

Si la formation du PSG est reconnue à travers la France et même au-delà des frontières hexagonales, cela se traduit par les listes des différentes catégories en Equipe de France. Aujourd’hui, c’est la section féminine des U20 des Bleues qui garnies ses rangs de joueuses du Paris Saint-Germain. Tant la fierté est grande du côté des Rouge & Bleu, c’est sur le site officiel du club que la nouvelle a été communiquée. C’est avec la Sud Ladies Cup 2022 (21 au 29 Juin au Stade de Lattre d’Aubagne) en ligne de mire que Sonia Haziraj a composé sa liste avec les six joueuses du PSG qui sont : Océane Toussaint, Jade Le Guilly, Laurina Fazer, Magnaba Folquet, Océane Hurtré et Manssita Traoré.

A noter que le plus grand rival à l’échelle national, l’Olympique Lyonnais, compte quatre joueuses de son effectif dans les rangs de la France U20.

Programme des Bleues pour la Sud Ladies Cup 2022