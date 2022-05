Fazer : « Tout faire pour aller décrocher cette finale »

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 18h15, les féminines du PSG feront face à Yzeure (D2) sur la pelouse du stade Gaston Gérard de Dijon pour un rendez-vous de taille. En effet, les Parisiennes, largement favorites sur le papier, peuvent décrocher la Coupe de France. Alors que l’OL fait la course en tête en D1 Arkema et que la finale de la Ligue des Champions leur est passée sous le nez face à ces mêmes rhodaniennes, les filles de Didier Ollé-Nicolle ont l’occasion de garnir l’armoire à trophées des Rouge et Bleu. Et à quelques heures du coup d’envoi de ce rendez-vous capital, Laurina Fazer s’est exprimée sur ce choc au micro de PSG TV.

« C’est une finale, donc nous sommes très concentrées et concernées. Même si nous jouons une équipe de 2e division, nous savons qu’une finale ça reste une finale, et on va tout faire pour aller la décrocher. On sait que les deux équipes vont tout donner pour gagner. (…) Nous sommes très appliquées à l’entraînement, pour aborder cette rencontre avec la meilleure concentration possible. Je pense que le parcours a été compliqué pour elles comme pour nous. On sait qu’elles vont tout donner et on va toute faire pour ne pas tomber dans leur piège. J’ai regardé leur demi-finale contre Nantes, on va travailler sur ces aspects pour les empêcher de nous mettre en danger. »