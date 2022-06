Féminines : Lieke Martens se dirige vers le PSG

A l’aube du mercato estival 2022, le PSG s’apprête à s’offrir les services de sa première recrue pour sa section féminine. Une section qui termine une saison 2021 / 2022 très mouvementée, notamment par des affaires extra-sportives. Cependant, la révolution semble en marche à tous les étages au PSG, et c’est en ce sens que le club de la capitale s’active pour renforcer son effectif féminin avec la piste Lieke Martens. En effet, la milieu de terrain du FC Barcelone, en fin de contrat du côté de la Catalogne devrait s’engager avec les Rouge & Bleu dans les prochains jours.

Selon le média espagnol La Vanguardia, Lieke Martens, joueuse néerlandaise de 29 ans s’est rendu à Paris ce jeudi afin d’y effectuer sa visite médicale avant de parapher un contrat la liant au club de la capitale jusqu’en 2025. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain avait conclu un accord avec la joueuse dès le mois de février, sans que ses coéquipières ou que son club soit au courant. Expérimentée, Martens pourrait apporter une réelle plus value dans un vestiaire touché par des affaires extra-sportives. Au FC Barcelone depuis 2017, elle y a disputé 151 matchs et inscrit 74 buts.