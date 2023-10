Depuis vendredi, les Féminines du PSG connaissent leurs adversaires en phase de groupes de Ligue des champions. Et les Parisiennes débuteront leur campagne par un déplacement aux Pays-Bas.

Grâce à leur succès face à Manchester United en barrage de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG sont parvenues à accéder à la phase de poules de la compétition. Mais, d’autres grosses affiches attendront les Rouge & Bleu dans ce groupe C. En effet, les Parisiennes ont hérité d’un groupe relevé avec les présences du Bayern Munich, de l’AS Roma et de l’Ajax Amsterdam. Et le club de la capitale débutera par un déplacement aux Pays-Bas.

Ajax / PSG pour débuter la Ligue des champions

En effet, l’UEFA a dévoilé le calendrier des différents matches de ce groupe C. Et les Féminines du PSG commenceront par un déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Une rencontre qui aura lieu le 15 novembre prochain à 21h. Les Parisiennes enchaîneront ensuite par les réceptions du Bayern Munich (23 novembre) et l’AS Roma (14 décembre). Cette phase de groupes se terminera le 30 janvier 2024 par un déplacement sur la pelouse de Munich. Voici ci-dessous le calendrier européen du club parisien.

Le calendrier d’UEFA Women’s Champions League