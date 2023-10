PSG féminin : Belle victoire et qualification importante pour les Parisiennes !

La section féminine du Paris Saint-Germain s’est imposée 3 but à 1 face à Manchester United, ce mercredi soir au Parc des Princes, dans le cadre du match retour du Tour 2 de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes sont donc désormais qualifiées pour la phase de groupe de la compétition, une sixième fois d’affilée. Résumé du match :

Le Paris Saint-Germain au féminin avait rendez-vous avec son avenir, ce mercredi soir, dans son antre si peu fréquenté du Parc des Princes. En effet, après le choc de D1 Arkema perdu (1-0) face à l’Olympique Lyonnais, le 1er octobre dernier, les Parisiennes retrouvait le stade mythique de la capitale une deuxième fois cette saison, pour la réception de Manchester United. Au menu, un match retour du Tour 2 de Ligue des Champions féminine, autrement dit, le barrage retour pour l’accession aux phases de groupes de la compétition. Après un match nul 1 but partout en terre mancunienne, les Parisiennes se devaient de réagir, devant leurs supporters venus donner de la voix. Pour cette rencontre, Jocelyn Prêcheur alignait un 4-3-3, avec notamment Clare Hunt titulaire pour la première fois depuis son arrivée en septembre dernier.

La rencontre a démarré avec une forte intensité, les Parisiennes ont montré beaucoup d’envie dès l’entame et se sont crées plusieurs occasions. Maîtresses de la possession, les joueuses de la capitale se sont montrées assez dangereuses, avec notamment la première offensive de Jade Le Guilly, sur son côté droit. La Française est parvenue à centrer et le ballon n’est pas passé loin de trouver une tête Rouge et Bleu. Le premier quart d’heure a été largement en faveur des Parisiennes, et notamment pour Tabitha Chawinga qui a fait parler son talent. C’est la Malawite qui était à l’origine de la première grosse occasion, notamment à la dixième minute. Après un face à face avec la gardienne adverse, la numéro 22 parisienne parvient à passer Earps, mais sa frappe n’était pas assez puissante. Ce premier quart d’heure réussi a été récompensé, puisque Paris a ouvert le score à la 17ème minute ! Sakina Karchaoui après une belle chevauchée, a lancé Chawinga sur le côté gauche. L’attaquante Rouge et Bleu s’est retrouvée à nouveau face à la gardienne sur son côté et alignait une frappe parée par Earps. Mais c’était sans compter sur Lieke Martens, qui a récupéré le ballon tout de suite avant d’enrouler au second poteau pour donner l’avantage aux Parisiennes (1-0, 17′).

Après ce but, les Mancuniennes ont montré un tout autre visage, notamment la Lyonnaise Melvine Malard. Mais la défense solide et bien en place du Paris Saint-Germain permettait à la gardienne Katarzyna Kiedrzynek de rester tranquille dans sa cage. C’était le cas sur la plus grosse occasion des Red Devils en première période. les Mancuniennes se sont retrouvées en 2 contre 2 à la 43ème minute. Geyse attirait les deux défenseures Rouge et Bleu pour servir Toone, qui manquait sa frappe. La mi-temps sifflée, les Parisiennes étaient virtuellement qualifiées pour la phase groupe de Ligue des Champions féminine.

⏸️ C’est la pause au Parc des Princes face à Manchester United. Nos Parisiennes mènent 1-0 grâce à un but de Lieke Martens. 🔴🔵#PSGMUN | #UWCL pic.twitter.com/YRUQ6TnqK5 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 18, 2023 X : @PSG_Feminines

Le second acte de cette rencontre était à peine entamé que les choses se sont vite emballées. Peu de temps après le coup de sifflet, les Mancuniennes ont lancé une offensive, menée par Riviere qui lançait en profondeur Geyse. La Brésilienne effectuait alors un centre parfaitement placé sur e pied de Naalsund, qui frappait à bout portant (1-1, 47′). Cette égalisation rapide n’a pas perturbé les Rouge et Bleu, puisque dès la remise en jeu, Chawinga, élancée dans son couloir, servait à ras de terre Lieke Martens qui n’avait plus qu’à pousser le ballon entre les jambes de la gardienne anglaise. Un doublé pour la Néerlandaise a donc permis aux Parisiennes de faire la course en tête pour le restant de la partie.

Moins de dix minutes après le deuxième but Rouge et Bleu, le Parc des Princes a cru au troisième but parisien ! Chawinga était seule face à la portière adverse, après une merveilleuse passe lobée de Martens, mais le drapeau s’est levé, position de hors-jeu. Ce n’est pas grave, la partie n’est pas finie. Sakina Karchaoui a quitté son couloir pour se balader au milieu de terrain, avant de servir sa partenaire en Bleue, Sandy Baltimore, côté droit. Après un festival technique, la numéro 21 envoyait une frappe dans un angle impossible, mais qui a tout de même lobé Earps et qui a permis à Paris de faire le break (3-1, 57′). Les Parisiennes avaient la maitrise, tandis que les Mancuniennes ne démordaient pas. Les Anglaises ont eu plusieurs occasions de revenir, notamment avec Geyse qui se retrouvait dans la surface pour frapper, mais Elisa De Almeida était là pour contrer le ballon. Après 6 minutes de temps additionnel, les trois coups de sifflets libérateurs ont retenti, les Parisiennes étaient alors qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des Champions !