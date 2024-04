Déjà qualifié pour les play-offs de la D1 Arkema, les Féminines du PSG jouaient la 20e journée contre Guingamp. Et les Parisiennes ont concédé un nul fou (3-3) en Bretagne.

Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG affrontaient Guingamp pour le compte de la 20e journée de D1 Arkema. Assurées de jouer les play-offs du championnat de France et de terminer deuxièmes, les Parisiennes avaient encore trois matches avant de rentrer dans cette nouveauté de la saison en D1 Arkema. Sur la pelouse du Roudourou, les Parisiennes souhaitaient s’offrir une victoire pour poursuivre sa belle saison, elles qui sont invaincues depuis quatre mois.

Dans un match qui a eu du mal à démarrer, il faut attendre l’approche de la première demi-heure de la rencontre pour voir le PSG ouvrir le score par l’intermédiaire de Tabitha Chawinga (0-1, 29e). Décalée dans la surface mais dans un angle fermé côté gauche, l’internationale malawite parvenait malgré tout à tromper Marie-Morgane Sieber au premier poteau. Dans la foulée, les joueuses de Jocelyn Prêcheur vont concéder un penalty après une faute d’Ebayilin. Antonie Starova se présente et trompe Constance Picaud, qui avait plongé du bon côté (1-1, 32e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité. En début de seconde période, les Guingampaises vont se procurer une grosse occasion sans pour autant faire trembler les filets (54e). Quatre minutes plus tard, c’est l’inévitable Marie-Antoinette Katoto qui va permettre au PSG de mener une deuxième fois dans cette rencontre (1-2, 58e). Les Parisiennes sont proches de s’offrir un troisième but, mais le centre-tir de Sakina Karchaoui s’écrase sur la barre (63e). Un mini tournant dans cette rencontre, puisque quatre minutes plus tard, les Guingampaises vont de nouveau parvenir à égaliser par l’intermédiaire de Richard (2-2, 66e). Les Bretonnes vont même prendre les devants aux abords du dernier quart d’heure de la rencontre (3-2, 74e). Mais les Parisiennes ne vont pas tergiverser longtemps, Sandy Baltimore égalisant après un sublime enchaînement contrôle-volée finissant au ras du poteau (3-3, 77e). Plus rien ne sera marqué, le PSG concède donc un nul anecdotique (3-3), mais qui ne sera pas à reproduire dans ses prochains matches si les Parisiennes souhaitent s’offrir le deuxième titre de championne de France de leur histoire.