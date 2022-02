Actuellement deuxième de D1 Arkema derrière l’OL, les féminines du PSG ont également terminé en tête de leur groupe en UWCL et se sont, en outre, qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un joli parcours en somme pour les filles de Didier Ollé-Nicolle.

Et après avoir sorti Dijon aux tirs au but après un score nul et vierge et s’être imposé superbement face à l’OL sur le score sec de 3-0, le PSG attendait de connaitre son futur adversaire dans cette compétition hexagonale. Un adversaire qui est donc désormais connu puisque le tirage au sort a eu lieu ce jour et a désigné l’e Montpellier HSC pour les Parisiennes. Ce sera ainsi un déplacement pour les Rouge et Bleu, la date n’est en revanche, pour l’heure, pas encore officielle. Pour les autres chocs de ces quarts de finale, on aura le droit à des confrontations entre le Stade de Reims (D1) et le FC Nantes (D2), entre le Paris FC (D1) et le FC Fleury 91 et entre le Rodez Aveyron Football (D2) et le FF Yzeure Allier Auvergne(D2).