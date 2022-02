Le PSG a connu une grosse désillusion ce lundi soir en se faisant éliminer par l’OGC Nice sur sa propre pelouse du Parc des Princes (0-0, 5 TAB à 6). Un stop brutal au stade des 8es de finale qui ravive de nombreuses inquiétudes concernant le club parisien en vue de la double confrontation face au Real Madrid en C1. C’est le cas de Stéphane Bitton qui, dans sa chronique matinale pour France Bleu Paris, a livré tout son désespoir face au PSG de Mauricio Pochettino.

« Le PSG a bien fait de remplir son armoire à trophées avant l’arrivée de Mauricio Pochettino car la moisson ne s’annonce pas très bonne. Un Trophée des Champions perdu, une Coupe de France non conservée, le bilan est famélique. On aura le droit, sans trop de doute, au titre de champion. Mais quand on possède l’effectif du PSG, c’est le minimum syndical. Il reste également la Ligue des Champions. Mais avec ce que propose le PSG, je pense que c’est un rêve impossible à réaliser. Je n’y crois plus. Le PSG est ennuyant, on s’est rarement autant ennuyé en regardant le PSG jouer, surtout avec des joueurs de cette qualité. Comment j’explique cela ? Un message qui ne passe pas auprès des joueurs. Une arrivée de Zinedine Zidane ? S’il signe, cela va demander beaucoup de changements dans l’organigramme du PSG, à commencer par Leonardo… »