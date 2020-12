Pour leur premier match de la saison en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG affrontent le Gornic Leczna dans le froid polonais (0°C). Une rencontre qui a lieu dans le cadre du 16e de finale aller de la compétition (à 17h sur beIN SPORTS 2). Pour cette rencontre, Olivier Echouafni devait composer son groupe avec certaines défections (Nadim, Bruun et Luana) et la suspension de Grace Geyoro. Et pour ce match de milieu de semaine, l’entraîneur des Rouge et Bleu a décidé de faire tourner à certains postes. Ainsi, Bénédicte Simon connaît sa première titularisation avec les Rouge et Bleu dans le couloir droit de la défense. Jordyn Huitema débute à la pointe de l’attaque. Incertaine avant la rencontre, Formiga est titulaire avec le brassard de capitaine. De son côté, Marie-Antoinette Katoto commence sur le banc. Elle aura l’occasion de marquer son 100ème but avec le PSG en entrant en cours de match.

Les Parisiennes ont bien débuté le match mais les frappes de Dudek (5e), Baltimore (7e) et Diani (9e) n’ont pas inquiété la gardienne polonaise. Dominatrices, les Parisiennes ont fini par ouvrir le score par Huitema, qui a profité d’une frappe de Diani repoussée par Palińska (1-0, 17e). Dix minutes plus tard, les Parisiennes ont marqué le second but par l’intermédiaire de Baltimore, de la tête, après un bon centre de Diani (2-0, 25e). Par la suite, les Rouge et Bleu se sont procurés quelques situations sans parvenir à aggraver la marque. À noter la sortie sur blessure de Perle Morroni (35e), remplacée par la jeune Jade Le Guilly (18 ans), qui a fait sa première apparition avec le maillot du PSG. Sérieuses, les Féminines du PSG sont rentrées aux vestiaires sur le score de 2-0.

Dès le retour des vestiaires, les Parisiennes ont continué à mettre la pression pour marquer le troisième but mais Huitema a perdu son duel face à Palińska (54e) et Baltimore a touché le poteau (58e).

Feuille de match GKS Górnic Leczna / PSG

Mercredi 10 décembre à 17h – 16es de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League – Diffuseur : beIN SPORTS 2 – Arbitre : Lorraine Watson (ECO). Avertissement : Dudek (54e)