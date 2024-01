Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG affrontaient Saint-Étienne en huitièmes de finale de Coupe de France. Dans un match serré, les Parisiennes se sont qualifiées pour les quarts dans les dernières minutes du match.

Après leur facile victoire contre le CPB Bréquigny Rennes en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-4), les Féminines du PSG retrouvaient la compétition ce samedi après-midi au Campus PSG avec la rencontre des huitièmes de finale contre l’AS Saint-Etienne. Le match va très bien débuter pour les Parisiennes, qui vont rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de l’inévitable Marie-Antoinette Katoto (1-0, 10e). Dans l’axe, Lieke Martens transmettait le ballon à l’attaquante, libre de tout marquage, qui venait dribbler la portière adverse avant de conclure du pied gauche dans le but vide. La meilleure buteuse de l’histoire du club de la capitale a marqué son cinquième but lors de ses trois derniers matches. Les Parisiennes vont se procurer plusieurs occasions, notamment par l’intermédiaire d’Amalie Vansgaard, proche de marquer de la tête (25e), ou Katoto (40e), mais sans pour autant aggraver le score. Elles rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage.

Lieke Martens offre la victoire au PSG

En seconde période, après les sorties de Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto et Elisa De Almeida, en perspective de la rencontre décisive contre le Bayern Munich en UEFA Women’s Champions League mardi soir, remplacées par Sakina Karchaoui, Sandy Baltimore et Ramona Bachmann, qui disputait son 100e match sous le maillot du PSG, les Stéphanoises vont rapidement surprendre les joueuses du PSG et revenir à la hauteur du club de la capitale par l’intermédiaire d’Amandine Pierre-Louis (1-1, 50e). Entrée en jeu deux minutes avant, Tabitha Chawinga va croire donner l’avantage au PSG, mais son but, après un superbe service de Sandy Baltimore a été refusé pour un hors-jeu (64e). Les Parisiennes, qui verront Constance Picaud s’interposer devant Morgane Belkhiter (79e) pour rester dans le match, vont réussir à reprendre l’avantage grâce à un but de Lieke Martens en toute fin de match (2-1). Après un ciseau au point de pénalty de Baltimore repoussé par la gardienne stéphanoise, la Néerlandaise a bien suivi et propulsé le ballon au fond des filets (2-1, 88e). Un but synonyme de victoire pour les Parisiennes, qui connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale lundi. Place maintenant au match contre le Bayern, pour valider leur billet pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League.