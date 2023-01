Féminines – Le PSG s’impose sur la plus petite des marges face à Rodez

Les féminines du PSG accueillaient Rodez ce vendredi soir dans le cadre de la 12e journée de Division 1. Les joueuses de Gérard Prêcheur ont confirmé leur statut de leader en s’imposant contre le dernier du classement (1-0). Avec un petit but inscrit, le club de la capitale est toujours devant l’OL (4 points d’avance). À noter que les Lyonnaises doivent jouer contre Soyaux demain (13h45) et pourraient revenir à un point de leur adversaire direct.

Diani seule buteuse

Avec 63% de possession de balle et 9 tirs cadrés, le Paris Saint-Germain a largement dominé cette rencontre. En face, Rodez n’a pas une seule fois cadré. Malgré l’écart de ces statistiques entre les deux équipes, le club de la capitale a tout de même eu du mal dans le dernier geste. C’est Kadidiatou Diani qui a marqué le seul but de la rencontre sur pénalty (43e). Prochain match le 20 janvier face à Fleury, 5e du classement. Une nouvelle occasion pour le PSG de montrer qu’il est capable d’aller décrocher un second titre de champion de France.