La saison pré-Coupe du monde de Neymar Jr avec le PSG a été des plus impressionnantes. Reste à voir comment le Ney abordera le second acte de l’exercice en cours après sa désillusion qatarie avec le Brésil.

L’histoire d’amour entre Neymar et le PSG est plus que tumultueuse. Une forme de « je t’aime, moi non plus ». Mais cette saison, du moins avant que la Coupe du monde ne débute, le numéro 10 rouge et bleu n’a cessé d’aligner les prestations de classe les unes après les autres. Néanmoins, éliminé par la Croatie avec le Brésil lors du dernier mondial, le joueur, atteint mentalement, devra désormais rapidement remonter sur le pont, les grosses échéances approchant à grands pas.

Rivaldo veut des retrouvailles entre Neymar et Guardiola

En ce sens, il est bien évidemment inconcevable de voir Neymar quitter le PSG durant le mercato hivernal. Toutefois, des rumeurs l’envoyant loin de la capitale française l’été prochain ont émergé au sein de la presse spécialisée. Une théorie que Rivaldon’a pas trop de mal à envisager. En effet, selon l’ancienne gloire auriverde, il y a une chance de le voir plier bagages dans six mois. Rivaldo évoque, en outre, une étonnante destination : « Honnêtement, je ne pense pas que cela arrivera tout de suite, mais en fin de saison, le PSG pourrait être intéressé à vendre le joueur pour récupérer une partie de l’investissement en même temps que la star brésilienne pourrait enfin évoluer en Premier League. Dans ce scénario, je pense que Manchester City serait le club parfait pour lui car cela lui donnerait de meilleures chances de succès et il jouerait dans une équipe très offensive qui joue un excellent football sous la direction de son ancien manager Pep Guardiola« , a exposé Rivaldo pour le site Betfair. Un scénario très peu probable…