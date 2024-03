Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema ce samedi et n’ont laissé aucune chance au Havre (4-0).

Les Féminines du PSG retrouvaient la compétition ce samedi après-midi. À l’occasion de la 16e journée de D1 Arkema, les Parisiennes recevaient – au Campus PSG – Le Havre. Avec la fatigue pour les nombreuses joueuses internationales, Jocelyn Prêcheur avait décidé d’aligner une équipe remaniée. Sous le regard des Titis, Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé et Senny Mayulu, les Rouge & Bleu ont rapidement montré leur domination, mais il fallait attendre les dernières minutes de la première période pour les voir prendre l’avantage dans cette rencontre grâce à une réalisation de Jade Le Guilly (1-0, 44′) qui a marqué son premier but de sa carrière.

Deux buts et une passe décisive pour Tabitha Chawinga

En seconde période, les Rouge & Bleu ont déroulé avec le break réalisé par la meilleure buteuse de D1 Arkema, Tabitha Chawinga, dès le retour des vestiaires (2-0, 46′). À un quart d’heure de la fin de la rencontre, l’internationale malawite a inscrit un deuxième but (3-0, 75′) après une belle percée de Thiniba Samoura. Sa 12e réalisation de la saison en championnat. Quelques minutes plus tard, l’attaquante parisienne s’est transformée en passeuse pour le quatrième but inscrit par Amalie Vangsgaard (4-0, 78′). Une large victoire 4-0 qui permet aux Féminines du PSG de conserver leur deuxième place au classement (39 points), avec 4 unités de retard sur l’Olympique Lyonnais et 8 d’avance sur le Paris FC, qui jouent ce dimanche. La formation parisienne sera d’ailleurs le prochain adversaire des Rouge & Bleu le 10 mars prochain à l’occasion des demi-finales de Coupe de France.

Le XI du PSG : Picaud – Le Guilly, Samoura, Gaetino, Elimbi-Gilbert (Karchaoui, 46′) – Ebayilin (Folquet, 63′), Fazer, Geyoro (c) (Groenen, 46′) – Chawinga (Tounkara, 79′), Katoto (Traoré, 46′), Vangsgaard