Les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema ce dimanche et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1), arraché dans les derniers instants au Havre.

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, les Féminines du PSG retrouvaient la compétition ce dimanche, à l’occasion de la 10e journée de D1 Arkema. Sur une belle série de cinq victoires en championnat, les Parisiennes avaient à coeur de surfer sur cette belle dynamique pour rester à porter du Paris FC. Mais les Rouge & Bleu ont réalisé une mauvaise opération.

Grace Geyoro sauve les Parisiennes

Dans le 3-5-2 de Jocelyn Prêcheur, les Parisiennes n’ont pas su concrétiser leurs rares occasions en première période (15′, 29′). Et sur une perte de balle, le HAC a profité de ce cadeau pour ouvrir le score par l’intermédiaire d’Ines Ben Yahia (0-1, 19′). Face à une défense havraise bien regroupée, le club de la capitale rentrait aux vestiaires avec ce but de retard. En seconde période, les joueuses de Jocelyn Prêcheurs manquaient toujours de justesse dans le dernier geste. Dans le dernier quart d’heure, les Rouge & Bleu ont multiplié les assauts sur le but du Havre sans pour autant réussir à concrétiser leur temps fort. Et c’est finalement la capitaine Grace Geyoro qui a sauvé sa formation. Sur un coup franc de Lieke Martens, l’internationale française a égalisé de la tête au bout du temps additionnel (1-1, 90’+5). Un résultat nul arraché dans les derniers instants mais qui n’arrange pas le PSG. Avec les victoires du Paris FC (1-4 face à Montpellier) et de l’Olympique Lyonnais (5-0 face au LOSC), les Parisiennes comptent respectivement six et onze points de retard sur leurs concurrentes. Cependant, elle ont encore deux rencontres en retard à disputer (Stade de Reims et EA Guingamp).

En attendant de rattraper ce retard au classement, les Féminines du PSG disputeront un match capital en UEFA Women’s Champions League face à l’AS Roma, au Parc des Princes, ce jeudi, avant un derby face au Paris FC dimanche. Une semaine décisive pour Jocelyn Prêcheur et ses joueuses.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – De Almeida, Hunt, Le Guilly – Karchaoui, Geyoro (c), Albert, Bachmann (Folquet, 79′), Vangsgaard (Katoto, 61′) – Chawinga, Martens

Les résultats de la 10e journée de D1 Arkema

Olympique Lyonnais / LOSC (5-0)

AS Saint-Etienne / EA Guingamp (2-1)

Montpellier HSC / Paris FC (1-4)

Stade de Reims / FC Fleury 91 (2-0)

Dijon FCO / Girondins de Bordeaux (1-0)

Le Havre / Paris Saint-Germain (1-1)

Le classement de D1 Arkema

Olympique Lyonnais – 30 pts (+41) Paris FC – 25 pts (+21) Paris Saint-Germain – 19 pts (+14) / 2 matches en moins Stade de Reims – 15 pts (+2) / 1 match en moins FC Fleury 91 – 14 pts (-1) Montpellier HSC – 13 pts (-6) Le Havre – 12 pts (-4) Dijon FCO – 8 pts (-14) AS Saint-Etienne – 7 pts (-15) EA Guingamp – 7 pts (-11) / 1 match en moins LOSC – 6 pts (-17) Girondins de Bordeaux – 5 pts (-10)