Féminines PSG – Large victoire des Parisiennes à Guingamp

Opposées à Guingamp ce vendredi soir, les Féminines du PSG ont réalisé un festival offensif (2-6) face à la lanterne rouge et conservent leur place de dauphin.

Engagées dans une fin de championnat où elles auront pour objectif de se qualifier pour la phase finale de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG devaient faire le job chez la lanterne rouge, l’EA Guingamp, afin de conserver leur place de dauphin à l’issue de cette 18e journée de championnat. Avec une équipe type alignée, les joueuses de Fabrice Abriel n’ont laissé aucune chance à une faible équipe guingampaise.

À lire aussi : Les Féminines du PSG se qualifient pour la finale de la Coupe de France

Le PSG conserve sa place de dauphin

En première période, Sakina Karchaoui a profité d’une beau mouvement collectif pour faire sauter le verrou breton (0-1, 22e). Il a fallu attendre la seconde période pour voir le festival offensif des Rouge & Bleu à l’oeuvre. Quelques minutes après le retour des vestiaires, la recrue hivernale, Merveille Kanjinga, a marqué le but du break (0-2, 52e). Puis, Korbin Albert a inscrit un doublé après deux belles actions individuelles (58e, 63e). Un but contre son camp (1-5, 67e) et une réalisation de Marie-Antoinette Katoto (2-6, 90e) ont conclu cette belle soirée parisienne en Bretagne. Grâce à ce succès, les Féminines du PSG conservent leur deuxième place au classement (42 pts) avec 4 unités d’avance sur le Paris FC, qui compte un match en moins. Pour leur prochain match, les Parisiennes accueilleront – au Campus PSG – l’AS Saint-Etienne dans une semaine.