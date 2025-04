Revue de Presse PSG : Dembélé, F.Ruiz, futur stade…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 mars 2025. L’animation offensive ratée de la France face à la Croatie, Fabian Ruiz peut égaler un record avec l’Espagne, un duel entre Massy et Ris-Orangis pour le futur stade du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la défaite de l’équipe de France face à la Croatie (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Nations, et plus précisément sur le rôle axial occupé par Ousmane Dembélé durant cette rencontre. Le choix de Didier Deschamps d’aligner un 4-4-2 losange avec une animation offensive hybride pouvant se transformer en 4-3-3 a été un échec total. En novembre dernier déjà, le sélectionneur des Bleus souhaitait replacer l’attaquant parisien dans l’axe mais son forfait l’en avait empêché. Quatre mois plus tard, la réussite de Dembélé avec le PSG l’a poussé à adopter une stratégie différente de ses habitudes. « Avec ce losange très flexible, le sélectionneur entendait, comme il aime à l’expliquer, placer les joueurs ‘dans les meilleures dispositions possibles’. Il contentait ainsi tout le monde en essayant de mettre Dembélé dans la position où il est en forme – même si son rôle n’était pas du tout le même qu’au PSG – tout en conservant Mbappé et Kolo Muani dans une zone axiale. »

Dans son discours, Didier Deschamps a demandé à ses offensifs de la liberté avec de la permutation et de l’adaptation aux mouvements des autres. Mais avec un stage très court, cette option comportait un risque, avec seulement deux séances collectives avant le premier match dans lesquelles les repères nécessaires au système en losange ont été peu abordés. Après 45 minutes inquiétantes face à la Croatie, le sélectionneur a tenté de faire bouger les lignes à la pause discutant avec ses trois attaquants. « À partir de ce moment, deux versions émergent. La première raconte une discussion entre les quatre hommes, qui débouche sur la décision commune de commencer la seconde période en 4-3-3, avec Dembélé à droite. La deuxième version avance que Mbappé et Dembélé auraient initié cette réflexion et expliqué à leur sélectionneur qu’ils ne se sentaient pas de continuer dans ce schéma. Dans les deux cas, les quatre concernés se rejoignent et actent la fin de cette option tactique. »

Le quotidien sportif met également en lumière l’invincibilité de Fabian Ruiz avec l’Espagne. Grâce au match nul arraché face aux Pays-Bas (2-2) en quart de finale aller de Ligue des Nations, le joueur du PSG peut désormais égaler un record d’invincibilité avec la Roja. Le milieu de 28 ans n’a jamais perdu en 36 sélections. Une invincibilité qui avait débuté le 7 juin 2019 lors d’un large succès face aux Îles Féroé (4-1). Et si cette série se prolonge demain lors de cette confrontation retour face aux Néerlandais, Fabian Ruiz égalera le record des années 90 établi par Julen Guerrero au nombre de matches sans défaite (37). Devenu un élément incontournable du onze de Luis de la Fuente, l’ancien Napolitain a la confiance absolue de son sélectionneur : « Je le connais depuis des années, je sais ce qu’il aime, ce qu’il demande. J’essaie de le faire sur le terrain quand j’en ai l’opportunité. Il me donne de la confiance et de la liberté, il m’incite à aller dans le camp adverse. Je suis très à l’aise avec lui et j’essaie de lui rendre sa confiance. » Au PSG, Fabian Ruiz a aussi gagné la confiance de Luis Enrique. Le coach parisien lui donne de plus en plus de temps de jeu et l’international espagnol possède aussi une série d’invincibilité avec les Rouge & Bleu. Depuis la défaite face à Lorient, le 30 avril 2023, le milieu espagnol reste sur 48 matches de Ligue 1 sans défaite, égalant dimanche dernier lors du Classique (victoire 3-1 face à l’OM) le record de Marquinhos entre 2014 et 2016.

