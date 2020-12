Luis Fernandez a passé quatorze années au sein du PSG (8 en tant que joueur, 5 en tant qu’entraîneur et un en tant que responsable de la formation). L’ancien milieu de terrain reste très attaché aux Rouge & Bleu et ne serait pas contre une quatrième aventure au sein du PSG dans quelques années pour boucler la boucle comme il l’a fait savoir au Parisien. “J’attends que le nouveau centre de formation soit terminé et j’en serai le directeur ! J’espère qu’ils auront l’occasion de penser à moi.” Un clin d’œil lancé par celui qui est “né” au PSG et qui souhaiterait y conclure un cycle. Pour le quotidien francilien, Luis Fernandez est également revenu sur son année au sein de la formation parisienne.

“Je suis un peu triste de ce dernier passage parce que je me suis attaché à ces ados. Je les voyais aux entraînements, je mangeais avec eux, je les suivais, je les conseillais. Je me suis revu moi arrivant au camp des Loges“, se remémore Fernandez dans son interview autour des 50 ans du PSG. “J’ai essayé de les mettre dans les meilleures dispositions. Antero Henrique (NDLR : ancien directeur sportif) est venu me chercher avec Luis Ferrer (NDLR : ancien recruteur). Je connaissais Luis, pas Antero. J’ai le sentiment que l’on s’est servi de moi, qu’on a voulu utiliser mon image. Heureusement, j’ai tissé des liens, je reçois encore des messages des parents. Je suis allé manger dans une famille africaine, j’ai aimé. J’ai aimé échanger avec des parents dans mon bureau, des mamans. Je n’ai pas trahi ces familles“, conclut Luis Fernandez.