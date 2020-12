Timothé Pembélé a une nouvelle fois été titulaire ce soir et a une nouvelle fois réalisé une très belle prestation dans son rôle de piston droit dans le 3-5-2 de Thomas Tuchel (noté 6,5 par la rédaction de CS) lors de la victoire contre Strasbourg (4-0), dernier match de l’année 2020. Le titi parisien qui a ponctué cette belle performance par un but, son premier en professionnel. Au micro de Canal Plus à l’issue de la rencontre, Pembélé s’est réjoui de ce premier but et de la victoire parisienne.

Son premier but

Pembélé : “C’est une grande émotion. J’ai joué à un poste où je devais attaquer et suivre tous les ballons. Ander (Herrera) m’a dit de suivre et j’ai suivi. J’ai mis mon premier but en professionnel et je suis content. C’est un très beau cadeau de Noël pour mes parents. Je le dédis un peu à eux. Mon premier but, c’était dans le mauvais sens (Bordeaux, ndlr) maintenant je le mets dans le bon sens.“

Sa prestation

Pembélé : “Souvent en attaque ? C’était une consigne du coach qui m’a dit que quand il y avait l’espace d’attaquer mais c’était un peu difficile parce qu’ils étaient à cinq derrière, ils étaient beaucoup dans leurs derniers mètres. On fait tourner le ballon, on a su créer des failles et on a marqué quatre buts.”

Jeune joueur au sein du PSG

Pembélé : “Dur de jouer au PSG quand on est jeune ? C’est dur mais ce qui est bien c’est que l’on a beaucoup de matches, on joue tous les trois jours. Avec le Covid, on a les cinq changements et on a beaucoup plus de chance de rentrer. Pour nous les jeunes c’est bien.”

Le PSG seulement troisième

Pembélé : “Paris troisième, c’est bien pour le suspens ? C’est bien pour les autres, nous, ce n’est pas notre place habituelle. Mais bon, il reste une deuxième partie de saison et on va tout faire pour regagner notre première place.“