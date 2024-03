Luis Enrique est un adepte du turn-over. Sa gestion, notamment du temps de jeu de Mbappé, fait beaucoup parler. Luis Fernandez, valide les choix du coach du PSG.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique aime impliquer tous ses joueurs en faisant du turn-over pratiquement à chaque match. Le coach espagnol du PSG n’hésite pas à sortir des joueurs cadres du onze de temps en temps pour les faire souffler. Depuis plusieurs semaines, il est critiqué pour sa gestion de Kylian Mbappé. Alors qu’il jouait tous les matches jusqu’en février, l’attaquant se retrouve plus souvent sur le banc, en Ligue 1, ces dernières semaines. Mais cette gestion semble porter ses fruits. Luis Fernandez, ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, valide la méthode de l’ancien sélectionneur de la Roja, en s’appuyant sur sa propre expérience sur le banc des Rouge & Bleu.

« Il leur faudra être dans les meilleures dispositions »

« J’étais un spécialiste de l’exercice du temps où j’étais l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le turnover, c’était pour moi une priorité. Pourquoi ? Parce que ça maintient un groupe dans une volonté, une motivation, une envie de prouver à son entraîneur qu’il est possible qu’il puisse jouer. Demain (ce soir, NDLR) il y a un match, face à Marseille. Cet entraîneur, il a déjà pratiquement gagné le championnat. Il y a une demi-finale de Coupe de France mercredi contre Rennes, et il y a ce fameux Barça qui va arriver. Il leur faudra être dans les meilleures dispositions, lance l’ancien coach du PSG dans l’émission Stephen Time sur RMC. Depuis qu’il est arrivé, j’observe son fonctionnement, j’ai discuté, j’ai vu avec des joueurs. On peut ne pas aimer, mais lui, pour l’instant, dans sa vision, il est en train de faire le bon parcours avec le Paris Saint-Germain. »