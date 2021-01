Après plusieurs jours d’attente, Mauricio Pochettino est officiellement le nouvel entraîneur du PSG depuis ce samedi après-midi. L’ancien joueur des Rouge et Bleu (2001-2003) a paraphé un contrat jusqu’en juin 2022 (avec une année supplémentaire, qui devrait être levée en cas de qualification en Ligue des champions cette saison, selon Loïc Tanzi) avec le club de la capitale. Invité de l’émission de RMC Sport, “Intégral Sport”, Luis Fernandez, ancien coach de Mauricio Pochettino au PSG et à l’Espanyol Barcelone (2004), a exprimé sa joie après la nomination de l’Argentin de 48 ans au poste d’entraîneur du PSG.

“J’ai aussi suivi son parcours d’entraîneur, il a fait de belles choses, pas toujours avec de gros moyens. J’ai observé ses équipes. J’ai aimé le fait de le voir atteindre la finale de la Ligue des champions avec Tottenham (en 2019), je suis content de le voir arriver au PSG. A lui d’imposer sa patte, de faire plaisir aux supporters”, a déclaré Luis Fernandez au sujet de Mauricio Pochettino, via RMC Sport. “Il a de l’envergure, il en impose avec son charisme. Je savais qu’il n’allait pas me décevoir. Je le connais, c’est quelqu’un qui s’adapte. Il va prendre la température, il n’est pas là pour tout révolutionner mais pour reprendre un club qu’il connaît bien et qu’il aime. Il aime le PSG, il l’a toujours fait savoir. Il aura cette envie de gagner des titres et d’aller chercher la Ligue des champions, c’est un compétiteur. Il l’était déjà sur le terrain. A lui de prendre ses marques et de mettre en place son propre style“, a expliqué Luis Fernandez.